СГК обновила политику в области охраны труда и промышленной безопасности

Москва, , 07:56 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) утвердила обновлённую политику в области охраны труда и промышленной безопасности. Как сообщает пресс-служба компании, документ утверждает, что жизнь и здоровье сотрудников СГК ставится превыше экономических и технических задач. Политика составлялась на базе федеральных законов о промышленной и пожарной безопасности, а также закона об охране труда.

В новой редакции чётко обозначены следующие пункты: СГК обязуется соблюдать федеральное законодательство в области охраны труда; создать и поддерживать безопасные и здоровые условия работы на своих предприятиях; предоставить все необходимые средства защиты сотрудникам компании. Несмотря на то, что все эти приоритеты были и предыдущей редакции, новая версия политики ставит более чёткие и конкретные цели и задачи по технике безопасности на предприятиях.

Сибирская генерирующая компания вовлекает персонал в деятельность по охране труда, а также приветствует открытый диалог по всем спорным вопросам. Так, в этом году энергетики СГК проводят конкурс по технике безопасности, где каждая станция должна продемонстрировать, насколько ответственно они подходят к вопросам охраны труда на производстве. Кроме того, сотрудники СГК в ВКонтакте организовали флешмоб #МыЗаБезопасныйТруд, в котором показывали, как в повседневной жизни они применяют средства защиты.

«Для Сибирской генерирующей компании основная задача — донести до всех сотрудников, от менеджмента до рядового персонала, правила безопасной работы на производстве. Для этого в компании используются мотивации и санкции. Однако надо отметить, что за последние годы, сотрудники СГК всё больше и больше обращают внимание на правила техники безопасности», — отметил заместитель технического директора по безопасности Михаил Зарипов.

Обновлённая политику в области охраны труда внедрят на всех энергообъектах до конца 2018 года.