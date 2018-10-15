Международную Покровскую ярмарку в Тамбове посетили 175 тыс. гостей

Тамбов, , 17:54 — REGNUM За два дня международную Покровскую ярмарку в Тамбове посетили около 175 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Торговая программа VIII международной Покровской ярмарки в Тамбове заняла два дня, 13 и 14 октября. На ярмарку приехали участники из 44 регионов: от Алтайского края до Чувашии. Около 80 участников представляли зарубежные страны — в частности, были гости из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Франции. На ярмарку также съехались более 600 предприятий, фермеров, предпринимателей и умельцев со всей Тамбовской области.

Многие товаропроизводители участвовали в Покровской ярмарке не первый год, и поэтому у них уже появились постоянные покупатели, которые с нетерпением ждали свежую, вкусную, экологически чистую продукцию тамбовских фермеров. При этом цены на большинство востребованных продуктов на ярмарке оказались традиционно ниже, чем сложившиеся цены в магазинах и рынках области. Этот вопрос был отдельно проконтролирован по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Глава региона в своем завершающем выступлении назвал Покровскую ярмарку «феерическим фестивалем».

"Мы будет продолжать получать удовольствие от нашей самой лучшей в стране международной Покровской ярмарки. Здесь есть радость и торжество человеческого общения. Будем подводить итоги, опираясь на ваше мнение», — подчеркнул Александр Никитин, обращаясь к участникам и гостям ярмарки.

В первый день Покровскую ярмарку посетило 75 тысяч гостей, во второй день — еще 100 тысяч.