В Сочи вынесен приговор по делу об обмане 56 дольщиков

Сочи, Краснодарский край, , 17:44 — REGNUM В Краснодарском крае застройщик, обманувший 56 дольщиков на 78 млн рублей, осужден к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба прокуратуры края. Решение в отношении 43-летней жительницы Омска вынес Центральный районный суд города Сочи.

По данным следствия, женщина совместно с подельником, ранее уже осужденным, взяли на себя обязательства по строительству жилых домов на земельных участках в Центральном районе Сочи по ул. Пасечная и ул. Лысая Гора. Не имея ни разрешения на строительство, ни заключения госэкспертизы, они приступили к строительству на этих участках и параллельно разместили в различных агентствах недвижимости города Сочи информацию о продаже квартир. В общей сложности от действий застройщиков пострадали 56 человек — жители различных российских регионов. Сумма ущерба составила для каждого из них от 530 тысяч до 5 млн рублей, в общей сложности — около 78 млн рублей. При этом непосредственно на строительство была потрачена лишь небольшая сумма.

Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На имущество осужденной наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в августе в суд было передано дело в отношении участников преступной группировки за хищение денег, вложенных потерпевшими в долевое строительство. В группировку вошли восемь жителей Кубани и Волгоградской области, которые в течение нескольких лет, являясь представителями пяти строительных компаний города, предлагали жителям купить недвижимость по договорам долевого участия, но обязательства так и не выполнили. Всего таким образом злоумышленники похитили более 260 млн рублей у 400 потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Краснодарском крае прошла серия задержаний чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли, в том числе в Сочи. Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья в регионе.

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