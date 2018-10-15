Пока всё спокойно: Фондовый рынок США начал торги с небольшого спада

Нью-Йорк, США, , 17:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись на отметках, близких к окончанию торгов прошлой недели, — без резких изменений, хотя и с небольшим спадом котировок, 15 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones снизился на 7,53 пункта (0,03%), до 25 332,46 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,30 пункта (0,12%), до 2763,83 пункта, индекс Nasdaq снизился на 23,57 пункта (0,31%), до 7473,33 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя торгов 8−12 октября ознаменовалась резким падением основных индексов Уолл-стрит. «Черным днем» для фондового рынка США стала среда 10 октября — за несколько часов индексы рухнули на 3−4%, что стало самым крупным спадом за восемь месяцев.

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