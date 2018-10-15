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Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о повышении МРОТ

Экономика

На 117 рублей

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о повышении МРОТ
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Зарплата

Москва, 15 октября 2018, 16:28 — REGNUM  Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

В случае принятия закона с 1 января 2019 года МРОТ составит 11 тысяч 280 рублей. Таким образом, МРОТ вырастет на 117 рублей.

Ранее Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2019 года и далее МРОТ ежегодно будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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