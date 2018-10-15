Обход Боброва в Воронежской области построят за 5,1 млрд рублей

Воронеж, , 16:16 — REGNUM Строительство юго-восточного обхода города Бобров Воронежской области обойдется в 5,1 млрд рублей. Согласно результатам электронного аукциона, подрядчиком строительства станет ООО «Трансстроймеханизация». Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на аукционную документацию.

ООО «Трансстроймеханизация» стало единственным участником аукциона, объявленного областным департаментом транспорта и автодорог, и признано его победителем. Контракт будет заключен по максимальной цене в 5,1 млрд рублей.

Согласно проекту, протяженность юго-восточного обхода Боброва составит 9,4 километра, дорога будет двухполосной, предусмотрено четыре моста и путепровода. Расчетная скорость движения здесь составит 120 километров в час.

Строительство дороги должно быть завершено к октябрю 2021 года.

ООО «Трансстроймеханизация» в Воронежской области строит обход Лосево и Павловска на трассе М-4 «Дон».