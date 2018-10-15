63 медали и два соглашения: с чем приехала Чувашия с «Золотой осени»

Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В Чувашии подведены итоги участия в ХХ российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила на территории ВДНХ в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии по итогам планёрки в правительстве.

В этом году в выставке приняли участие представители 14 зарубежных стран — в частности, из Японии, Китая, Ирландии, Турции, Италии, Германии, Испании, Австрии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии. Российскую продукцию представляли 49 регионов. На открытии выставки выступил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, который отметил успехи российского агропромышленного комплекса и гарантировал сохранение всех видов господдержки в имеющихся объемах.

На выставке были представлены крупные инвестиционные организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, проекты развития сельских территорий и кооперации, лучшая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, в экспозиции, подготовленной Чувашией, показаны достижения агропромышленного комплекса республики. На выставке и в конкурсах приняли участие более 40 предприятий агропромышленного комплекса республики и муниципалитеты, которые представили свою продукцию и достижения в 73 номинациях.

По итогам конкурса сельхозтоваропроизводители Чувашии получили 63 медали (в 2017 году — 65), из них 48 золотых, восемь серебряных, семь бронзовых, а также две благодарности. Напомним, в 2017 году было 32 золотые медали, 22 серебряные, 11 бронзовых.

Чувашские власти отмечают, что в рамках работы на выставке подписаны два соглашения. Одно из них заключено с ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» и касается информационно-консультационного взаимодействия в области средств химизации и оказания агрохимических услуг. В рамках соглашения предполагается внедрение в хозяйствах Чувашии опыта эффективного применения минеральных удобрений для повышения урожайности и качества зерновых культур, наработанного предприятием. Планируется увеличить поставку минеральных удобрений в республику до 7 тыс. тонн в год. Кроме того, предприятие готово открыть агрокласс в Чувашской государственного сельскохозяйственной академии (ЧГСХА), а также взять несколько хозяйств на сопровождение.

Ещё одно соглашение подписано между ОАО «41 Центральный завод», основным видом деятельности которого является производство и реализация продукции для нужд Минобороны РФ, минсельхозом Чувашии и ЧГСХА. Соглшание затрагивает вопросы изготовления и испытания опытных образцов сельхозтехники — хмелеподрезчика и хмелесушилки.

«В сентябре в республике успешно прошли заводские испытания разработанного и собранного нашими мастерами первого российского хмелеуборочного комбайна. Я уверен, что в 2019 году мы увидим первый российский хмелесушильный комплекс в работе», — заявил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов после подписания соглашения.

Также в рамках выставки «Золотая осень» состоялась встреча Сергея Артамонова с председателем совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым. Были обсуждены вопросы развития потребкооперации. В частности, Чувашия может стать площадкой для отработки новой системы работы потребкооперации. По мнению Зубова, потребкооперация на местах должна создавать условия для реализации продукции, произведенной на местах, предлагать товаропроизводителям форму объединения для продвижения продукции в торговые сети. В минсельхозе Чувашии отмечают, что стороны договорились в ноябре провести в республике выездное заседание Совета Центросоюза России для выработки соответствующей дорожной карты.