Охранной зоне Воронежского заповедника грозит жилая застройка

Рамонь, Воронежская область, , 15:59 — REGNUM Более 380 тыс. кв. м в охранной зоне Воронежского заповедника в Рамонском районе могут попасть под застройку. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в Воронежском биосферном заповеднике.

Речь идет о территории рядом с селом Пчельники Ступинского сельского поселения. В сентябре в ходе публичных чтений было поддержано решение о переводе земель из одной категории пользования в другую. По итогам чтений было подписано постановление главы Ступинского сельского поселения «Об изменении разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный». Как пояснили представители заповедника, таким образом, на этой территории, относящейся к охранной зоне заповедника, могут быть построены малоэтажные жилые дома.

«Это противоречит существующему Положению об охранной зоне Воронежского заповедника. Мнение ООПТ (особо охраняемая природная территория) о недопустимости строительства учтено не было», — прокомментировал и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев.

Как пояснили в заповеднике, в границах охранной зоны запрещается строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий, домов отдыха, туристических баз и лагерей, строительство новых и расширение старых жилых поселков. Всякая иная деятельность, способная оказать воздействие на природные комплексы заповедника, допускается только по согласованию с администрацией ООПТ. Строительство в охранной зоне возможно только с разрешения Минприроды России — такие документы, заверили в заповеднике, предъявлены не были. Исполняющий обязанности директора заповедника сообщил, что сейчас готовится заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность принятого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально в сентябре закончились судебные разбирательства вокруг другой спорной территории в границах государственного природного заказника федерального значения «Воронежский», также в Рамонском районе. Здесь застройщик пытался возвести коттеджный поселок, часть участков даже успели продать. Но суд принял сторону заповедника и постановил: участки должны быть рекультивированы.

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