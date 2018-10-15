В Атырауской области прокуратура вернула Казахстану земли на $85 тыс

Астана, , 15:57 — REGNUM Прокуратура Атырауской области Казахстана выявила грубейшие нарушения земельного законодательства со стороны исполнительных органов власти, сообщает 15 октября агентство «Казинформ».

Прокуратура выявила систематические нарушения правил предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и для коммерческих целей.

В результате проверок были проданы участки земли в собственность, что принесло бюджету 70 млн тенге ($190 тыс.). В собственность государства также возвращены земельные участки кадастровой стоимостью 31,2 млн тенге ($84,6 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе управление по контролю за использованием и охраной земель выявила в Акмолинской области Казахстана 686,2 тыс. га неиспользуемых или нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.

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