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Эстонское энергетическое чудо держится на подарке «советских оккупантов»

Экономика

Энергетически самая независимая страна Европы

Эстонское энергетическое чудо держится на подарке «советских оккупантов»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Эстонский флаг

Таллин, 19 октября 2018, 01:30 — REGNUM  Созданная во времена СССР Единая энергетическая система (ЕЭС) со своим центральным диспетчерским управлением позволяет оценивать энергетические потоки, идущие в Россию и из России, и таким образом получать достоверную информацию о «зависимости» или «независимости» тех или иных сопредельных с Россией стран в энергетическом смысле. Какие парадоксы обнаруживаются, если посмотреть таким образом на прибалтийские страны, и как Эстонии удалось так резко отличиться от своих соседок, пишет обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Громко заявляющие о своей независимости от российских поставок энергии и энергоносителей Литва и Латвия, если посмотреть показания центрального диспетчерского управления ЕЭС, за последние годы стабильно закупают российскую электроэнергию. А вот Эстония резко выбивается из данного ряда, сама являясь поставщиком электроэнергии и в Россию, и в другие сопредельные ей страны. Эстонское энергетическое чудо стало возможным потому, что эта страна применяет технологии использования сланца и производственные мощности, которые были безвозмездно подарены ей во времена «советской оккупации».

Как же удалось этому энергоносителю обеспечивать не только потребности Эстонии в электричестве, но и служить источником сырья для нефтехимии, строительства и производства минеральных удобрений? И еще один вопрос, почему гораздо более перспективное месторождение в городе Сланцы (Ленинградская область) так и остается заброшенным вот уже 7 лет?

Читайте ответы в статье: Энергетическая война: Эстония

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