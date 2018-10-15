Крым и Сирия создают совместную судоходную компанию

Дамаск, , 15:41 — REGNUM Крым готовится подписать с Сирией соглашение о создании совместной судоходной компании. Ранее достигнутые на IV Ялтинском международном экономическом форуме договорённости на этот счёт будут оформлены документально уже сегодня, 15 октября. Об этом журналистам сообщил сопредседатель оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

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Власти Крыма и Сирии обсуждают в Дамаске новые совместные проекты

Также будет подписан и договор о создании на территории Сирии торгового дома Крыма, в котором будет представлена крымская продукция и инвестиционные возможности полуострова.

«Судоходная компания позволит активизировать работу крымских портов, расширить товарооборот между нашими странами и открыть сирийские продукты для россиян», — сказал Назаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, представительная делегация Крыма во главе с главой республики Сергеем Аксеновым и спикером Госсовета Владимиром Константиновым находится сегодня, 15 октября, в столице Сирии Дамаске. Это первый визит крымской делегации в арабскую республику. В ходе переговоров и встреч с высшим руководством страны планируется обсудить ряд совместных проектов и подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Крымом и провинцией Латакия.

Кроме того, в Дамаске состоится выездная сессия юбилейного V Ялтинского форума.

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