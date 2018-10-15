Национальный банк Казахстана повысил ставку рефинансирования

Астана, , 15:34 — REGNUM Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9 до 9,25% с сохранением коридора процентных ставок в плюс-минус 1%, сообщили 15 октября в пресс-службе регулятора.

По словам главы Нацбанка Данияра Акишева, ставки по операциям предоставления изъятия ликвидности повышены до 10,25 и 8,25% соответственно.

Акишев добавил, что за последнее время выросла неопределенность в инфляционных ожиданиях, вызванная внешними факторами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Национальный банк Казахстана оставил ставку рафинирования на уровне 9%. Предыдущее снижение ставки произошло 5 марта.

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