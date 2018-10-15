Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:08:33 МСК

В России запущен серийный выпуск инкубаторов для донорских тромбоцитов

Экономика

Приборы станут альтернативой зарубежным аналогам

Москва, 15 октября 2018, 15:22 — REGNUM  Серийный выпуск инкубаторов для донорских тромбоцитов, которые применяются станциями переливания крови, поликлиниками и НИИ, наладили специалисты холдинга концерна «Вега» (входит в холдинг Росэлектроника), сообщает 15 октября пресс-служба предприятия.

Генеральный директор концерна «Вега» Александр Кулиш сообщил, что эта техника станет альтернативой зарубежным аналогам при ее меньшей стоимости.

«До настоящего момента доля зарубежных приборов составляла около 80%», — сказал он, пояснив, что в ближайшем будущем подойдет срок плановой замены или модернизации техники, применяемой в медицинских учреждениях.

Инкубаторы для донорских тромбоцитов применяются станциями переливания крови, поликлиниками и НИИ для проведения реанимационных мероприятий, лечения онкологических и гематологических заболеваний, а также хирургических операций.

Читайте также: В России запущено производство нейротренажеров для реабилитации пациентов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база медицинских учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить