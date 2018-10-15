В России запущен серийный выпуск инкубаторов для донорских тромбоцитов

Москва, , 15:22 — REGNUM Серийный выпуск инкубаторов для донорских тромбоцитов, которые применяются станциями переливания крови, поликлиниками и НИИ, наладили специалисты холдинга концерна «Вега» (входит в холдинг Росэлектроника), сообщает 15 октября пресс-служба предприятия.

Генеральный директор концерна «Вега» Александр Кулиш сообщил, что эта техника станет альтернативой зарубежным аналогам при ее меньшей стоимости.

«До настоящего момента доля зарубежных приборов составляла около 80%», — сказал он, пояснив, что в ближайшем будущем подойдет срок плановой замены или модернизации техники, применяемой в медицинских учреждениях.

Инкубаторы для донорских тромбоцитов применяются станциями переливания крови, поликлиниками и НИИ для проведения реанимационных мероприятий, лечения онкологических и гематологических заболеваний, а также хирургических операций.

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