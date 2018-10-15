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Сальвини: Мы слушались указаний, и наши лучшие компании в руках иностранцев

Экономика

В правительстве Италии отказываются следовать указаниям из-за рубежа

Рим, 15 октября 2018, 15:21 — REGNUM  В правительстве Италии внимательно следят за ситуацией на бирже, но не намерены следовать «международным указаниям» в своей экономической политике, заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник, 15 октября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Sole 24 Ore.

Предшествующие правительства следовали рекомендациям из-за рубежа, и это привело лишь к тому, что «наши лучшие компании оказались в руках иностранцев», цитирует Сальвини информагентство Ansa.

Как сообщалось ранее, руководители Еврокомиссии и международных финансовых организаций критикуют бюджет Италии на 2019 год, в котором заложен высокий уровень дефицита. Следствием масштабной критики стало падение итальянских котировок. В правительстве уверены, что рост расходов ради исполнения предвыборных обещаний пойдет на пользу экономике.

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