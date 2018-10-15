На тендер Газпрома на 47 млрд рублей не заявился ни один поставщик — СМИ

Москва, , 15:20 — REGNUM На тендер Газпрома на поставку труб большого диаметра не завился ни один поставщик. Об этом свидетельствуют протоколы закупок, опубликованные 15 октября компанией.

Указанные трубы большого предназначались для проекта экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири», а конкретно — для участка Ковыкта-Чаянда. Всего по пяти конкурсам Газпром намеревался приобрести 601,904 тыс. тонн труб на сумму 47,415 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».

Сообщается, что по всем пяти закупкам на участие в торгах не заявился ни один поставщик, запрос предложений признан несостоявшимся.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября глава Газпрома Алексей Миллер заявил в рамках Петербургского международного газового форума, что между руководством российской компании и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в ближайшее время будет согласован контракт по западному маршруту поставок российского газа в Китай (магистральный газопровод «Сила Сибири — 2»).

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