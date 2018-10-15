Зиявудин Магомедов продаёт долю в «Трансконтейнере»

Махачкала, , 15:07 — REGNUM Компания Fesco, 32,5% которой принадлежит группе «Сумма» дагестанского бизнесмена Зиявудина Магомедова, планирует продать 25,07% доли железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Компания находится в финальной части переговоров по продаже доли в операторе, пишет 15 октября РБК.

Полученные от продажи доли в «Трансконтейнере» средства пойдут на погашение долгов Fesco. По словам председателя совета ди⁠ректоров компании Лейлы Маммедзаде, менеджмент Fesco представил совету ди⁠ректоров несколько предложений с коммерческими условиями по продаже.

Ранее было известно об интересе к этому пакету со стороны «Енисей Капитала» и UCL Holding Владимира Лисина, но Маммедзаде не сообщила, на каком предложении остановился совет Fesco. По ее словам, «компания, безусловно, заинтересована в приобретении дополнительных акций «Трансконтейнера», но в настоящее время эти «приобретения совершенно неуместны и неправильны».

Напомним, 30 марта Зиявудин Магомедов вместе со своим старшим братом Магомедом Магомедовым оказались под арестом по обвинению в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Всего в обвинении говорится о шести эпизодах мошенничества и одной растрате на общую сумму более чем 2,5 млрд рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская компания «Транснефть» выкупила у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых 50% акций кипрской Novoport Holding, которая владеет 50,1% ценных бумаг Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Отмечалось, что НМТП владеет крупнейшим по грузообороту в РФ портом Новороссийска. Кроме того, в число активов НМТП входят балтийские порты Приморск и Балтийск.

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