В Калуге повышается плата за наем жилья

Калуга, , 15:01 — REGNUM В Калуге сегодня, 15 октября, состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Сергея Чаплина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты одобрили предложенные управлением ЖКХ поправки в решение «Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением и размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда». Поправки предусматривают повышение размера платы на 6% с 7 рублей 59 копеек за кв. метр до 8 рублей 2 копеек за кв. метр.

Размер платы за наём с учётом коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, а также месторасположение дома составит от 6 рублей 98 копеек до 8 рублей 58 копеек за квадратный метр. Сохраняются все ранее предусмотренные льготы: от платы за наём освобождаются малоимущие граждане, граждане, занимающие жилые помещения, признанные непригодными для проживания, занимающие барачные, подвальные, полуподвальные и чердачные помещения, а также граждане, занимающие жилые помещения в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Увеличение доходов муниципального бюджета от повышения платы за наём составит 2 миллиона 270 тысяч рублей.

Был одобрен депутатами и подготовленный управлением экономики и имущественных отношений прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. Планом предусмотрена приватизация 5 объектов недвижимости общей площадью 946 кв. метров: нежилых помещений и земельного участка. Планируемые поступления в городской бюджет составят порядка 20 миллионов рублей.

Члены комитета одобрили предложение об установке на фасаде здания заводоуправления Калужского турбинного завода мемориальной доски в память о Василии Шукшине. Выдающийся советский писатель, кинорежиссёр, актёр и сценарист В.М.Шукшин в 1947−48 гг. принимал участие в строительстве Калужского турбинного завода в должности слесаря-такелажника.

Также были одобрены предложения по наименования проезда и парка в Калуге. Проезд в районе Ромодановских двориков получит наименование «Сиреневый», парк на Правобережье получит официальное наименование «Губернский».