Выпуск препарата от диабета по полному циклу впервые начали в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге запущено производство лекарственного препарата от диабета по полному циклу — от изготовления готовой лекарственной формы до выпуска упакованного лекарства на российский рынок. Это произошло на заводе «Новартис Нева», который расположен в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»). Раньше этот лекарство приходилось импортировать.

«Препарат Галвус®, предназначенный для терапии сахарного диабета 2 типа, стал первым продуктом «Новартис», полностью локализованным в России. Ранее данный препарат импортировался из Испании», — сообщили 15 октября ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Для запуска производства препарата потребовалось два года, лекарство российского изготовления уже одобрено Минздравом РФ и скоро поступит в аптеки. До конца 2018 года будет произведено более 500 тыс. упаковок препарата. Число зарегистрированных пациентов с сахарным диабетом 2 типа в России составляет 4,15 млн человек.

«Запуск производства полного цикла — это существенный вклад не только в экономику Санкт-Петербурга, но и в социальную сферу, обеспечение здоровья и благополучия петербуржцев», — отметил председатель комитета по промышленной политике и инвестициям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

По словам президента группы компаний «Новартис» в России Вадима Власова, выпуск необходимого диабетикам лекарства в России расширит доступ пациентов к современной эффективной терапии.

Завод медицинских препаратов «Новартис Нева» начал работу в июне 2015 года. Совокупные инвестиции в строительство и запуск завода «Новартис Нева» на конец 2017 года составили около 150 млн долл. США. На заводе работает 180 человек, в перспективе это число может возрасти до 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидента 47 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район Санкт-Петербурга).

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