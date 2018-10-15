Литва хвалится «победами» в энергетике

Вильнюс, , 14:35 — REGNUM На заседании литовского парламентского комитета по делам Европы министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил о «прорыве» в планах Литвы об энергетической независимости. По его словам, в последние 4−5 месяцев в этой области, а в особенности за последний месяц, произошли «беспрецедентные достижения», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 октября.

Пресс-служба Сейма Литвы подчёркивает, что, говоря о достижениях, Вайчюнас имел ввиду договор с Латвией и Эстонией о синхронизации электроэнергетической системы стран Прибалтики с системами континентальной Европы, выходе из БРЭЛЛ, заявку стран Прибалтики и её одобрение, заявку на финансирование первого этапа в 432,5 млн евро.

В свою очередь члены литовского комитета обратили внимание на «заявление России и Белоруссии о том, что с 2020 года их электроэнергетическая система будет готова работать без систем стран Прибалтики». Литва к этому будет готова только в 2025 году. Комитет считает необходимым подготовить ряд мер на случай, если Россия и Белоруссия досрочно отключит Прибалтику от БРЭЛЛ.