Свердловский губернатор поставил задачи свердловским оборонщикам

Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев нацелил руководителей свердловских оборонных заводов на активную реализацию социальных программ: образовательных, медицинских, благотворительных. С таким обращением глава региона выступил 15 октября на заседании расширенного президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Мероприятие прошло на площадке Машиностроительного завода им. М.И.Калинина.

«Оборонные предприятия Свердловской области отличаются высокой социальной ответственностью, заботятся о своих трудовых коллективах, о преемственности опыта, ведут политику закрепления молодых кадров, занимаются благотворительной деятельностью, помогают сотрудникам решать жилищные вопросы. Эти социальные инициативы необходимо поддерживать и развивать», — сказал губернатор.

Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс региона вносит существенный вклад в развитие системы профессионального образования и реализацию программы «Уральская инженерная школа». Сегодня на предприятиях работают 11 базовых кафедр Уральского федерального университета. Сегодня в ходе заседания губернатору была представлена инициатива по созданию регионального центра компетенций в сфере фотоники — науке о принципах работы оптических сигналов. Такой центр предлагается создать на базе Екатеринбургского политехникума. Евгений Куйвашев этот проект поддержал.

По словам губернатора, особое внимание сегодня уделяется и вопросам здоровья заводчан. Эту тенденцию тоже нужно поддержать и закрепить. В качестве примера он привел «Уралвагонзавод», который в этом году ввел в эксплуатацию новую поликлинику. Предполагается, что медучреждение будет принимать не только работников завода, но и других жителей Нижнего Тагила.

Другой крупный проект в сфере здоровьесбережения работников ОПК — это реконструкция медико-санитарной части Машиностроительного завода имени М.И.Калинина. К настоящему времени работы здесь завершены, и объект сегодня в присутствии губернатора был передан в распоряжение предприятия. Новая заводская медсанчасть оснащена современной диагностической техникой, здесь оборудованы кабинеты грязелечения, механотерапии, зал ЛФК, ингаляторий и стационар на 20 мест. Отметим, решение о создании на заводе собственной медико-санитарной части было принято еще в 1944 году. С тех пор подразделение не раз ремонтировалось, переоснащалось, однако прошедшая реконструкция стала самой масштабной. Как и в случае с поликлиникой УВЗ, лечиться здесь будут не только сотрудники предприятия, но ветераны, и рабочие других заводов.

По словам президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генерального директора завода имени Калинина Николая Клейна, от экономических показателей работы заводов зависит социальное благополучие не только рабочих сферы ОПК, но и всех жителей Среднего Урала.

«Исторически сложилось, что оборонные предприятия являются или градообразующими в муниципалитетах Свердловской области, или крупнейшими налогоплательщиками. Это накладывает на нас дополнительную ответственность», — сказал он. По словам Николая Клейна, за минувшую «пятилетку» — с 2014 по 2017 годы — заводы, входящие в союз, вложили более 6,5 миллиардов рублей в социальную сферу: в содержание объектов, находящихся на балансе предприятий, и другие программы, связанные с повышением качества жизни работников. Только в 2017 году на эти цели направлено около 2 миллиардов рублей. Общие налоговые выплаты в бюджеты всех уровней в 2017 году составили 30,8 миллиардов рублей, прогноз на 2018 год — 31,9 миллиарда рублей.

В ходе рабочего визита губернатора на площадку МЗИКа обсуждались не только вопросы, связанные с реализацией социальных программ, но и с перспективами работы оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области. По словам Евгения Куйвашева, правительство региона уделяет самое пристальное внимание всем инвестиционным проектам в сфере ОПК, в частности инициативам, связанным с выпуском гражданской продукции. Такие проекты сегодня успешно реализуют завод имени Калинина, Уральский оптико-механический завод, Уральский завод гражданской авиации, Институт реакторных материалов.

«Задача наращивания выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции гражданского назначении остается актуальной для всех предприятий ОПК нашего региона. И решать ее надо сейчас, поскольку, как отметил Президент, в 2020 году будет пройден пик поставок в рамках гособоронзаказа. Правительство Свердловской области на системной основе поддерживает проекты по модернизации и диверсификации предприятий. В том числе и через механизм инвестиционных проектов, предоставляющих инвесторам ряд налоговых льгот», — подчеркнул губернатор.

Участие в заседании сегодня принял глава Екатеринбурга Александр Высокинский, которого члены Союза поздравили с недавним избранием на пост. Он, в свою очередь, поблагодарил оборонщиков за поддержу и выразил надежду на эффективное взаимодействие.