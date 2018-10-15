Эксперт: запасы нефти выросли, но цены держатся

Москва, , 14:31 — REGNUM Цена основных марок Brent и WTI на прошлой неделе просела на фоне роста запасов углеводородов в США и негативных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по поводу изменения спроса на ближайшее время. Об этом сообщил корреcпонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

Он отметил, что запасы нефти выросли по данным API от 10 октября на 9,750 млн баррелей, 11 октября министерство энергетики США подтвердило рост запасов на 5,987 млн баррелей.

«ОПЕК и МЭА снизили прогноз роста мирового спроса на 2018 и 2019 годы на 0,11 млн баррелей в сутки до 1,28 млн и 1,36 млн баррелей в сутки соответственно. По гамбургскому счёту, рост спроса сохраняется, следовательно, нет причин для обвала цен на нефть, скорее — есть повод для умеренного роста котировок», — подчеркнул Грачёв.

Также он добавил, что «открытие торгов этой недели подтверждает этот вывод» — цена Brent растет на 1,05% и торги ведутся выше $81,25 за баррель.

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«Активности трейдерам придал политический конфликт между США и Саудовской Аравией после исчезновения 2 октября в Турции саудовского обозревателя Washington Post. Журналист Джамаль Хашогги вошел в здание саудовского генконсульства в Турции, после чего его никто не видел. Штаты уже угрожают Саудовской Аравией «актом Магнитского», саудиты предсказуемо готовы ответить», — сказал эксперт.

Кроме этого, по словам финансового консультанта, «дамоклов меч» иранских санкций с 4 ноября «продолжает нависать над рынком», и это дает основание полагать, что до конца недели котировки останутся выше $81 за баррель с умеренным ростом до $83 за баррель.

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