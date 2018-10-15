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Технопарки Калининградской области рассчитывают на субсидии властей

Экономика

Готовятся заявки на получения субсидий Минэкономразвития РФ для развития промышленных парков и технопарков

Калининград, 15 октября 2018, 14:16 — REGNUM  

О возможности получить субсидии Минэкономразвития РФ для развития промышленных парков и технопарков сообщил региональный министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков по итогам состоявшегося Светлогорске международного форума предпринимателей региона Балтийского моря.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, Минэкономразвития России предлагают новую меру поддержки и развития малого и среднего бизнеса. В федеральном ведомстве считают, что этому может способствовать создание промышленных парков и технопарков, и готовы субсидировать часть затрат на их создание при условии частичного софинансирования из региональных бюджетов, а также наличия в проекте не менее 20% внебюджетных инвестиций.

«Это одно из мероприятий нацпроекта по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям, — пояснил Дмитрий Кусков. — Размер субсидий в зависимости срока реализации проекта составляет от 250 миллионов до полумиллиарда рублей. Постараемся подготовить качественную заявку и приложить все возможные усилия для того, чтобы привлечь федеральное финансирование».

По его словам, Корпорация развития Калининградской области во взаимодействии с региональными предприятиями готовит предварительную заявку от региона.

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Технопарки, индустриальные парки
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