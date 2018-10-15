Латвия, Эстония и Финляндия создадут единый газовый рынок

Рига, , 14:14 — REGNUM Операторы газотранспортных и газораспределительных сетей Финляндии, Эстонии и Латвии Gasum, Balticconnector OY, Elering и Conexus Baltic Grid подписали протокол о намерениях создать функционирующий по единым правилам газовый рынок с 2020 года, когда будет завершено строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Как сообщает пресс-служба Elering, результатом подписанного документа гармонизация с 2020 года тремя государствами правил импорта, транзита и тарификации природного газа, а к 2022 году страны создадут единую газовую зону, что повысит прозрачность рынка природного газа и конкуренцию между его продавцами.

В новых условиях участники рынка в Финляндии, Латвии и Эстонии будут иметь равный доступ ко всей газотранспортной инфраструктуре в пределах единого рынка, свободно перекачивая газ через госграницу без дополнительных расходов и бюрократии. В частности, Эстония и Латвия смогут хранить резервные объемы в подземном хранилище газа в Латвии, используя их в случае повышения рыночных цен и смягчая ценовые колебания на рынке.

Сообщается также, что изменится структура плат за перекачку газа, которая сейчас полностью оплачивается потребителем. В новой системе импортеры газа будут нести часть расходов по содержанию газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, уплачивая т.н. входной тариф (при пересечении газом границы государства), а конечные потребители будут платить в этих целях выходной тариф, взимаемый, когда газ покидает границы государства. Входной тариф планируется сделать одинаковым, а выходной тариф будет отличаться по странам из-за разной величины расходов на содержание в них газовой инфраструктуры.

Операторы газотранспортной и газораспределительной системы рассчитают размер входного тарифа по разработанной регулятивными органами методике и представят его на утверждение регулятивным органам.