Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам

Рига, , 14:12 — REGNUM В Москве 11 — 12 октября 2018 года состоялось заседание российско-латвийской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. В ходе встречи делегации договорились о дальнейшем сотрудничестве в области автомобильного транспорта, сообщает газета Latvijas Avīze.

Латвийская делегация на переговорах была представлена министерством сообщения, Автотранспортной дирекцией, Ассоциацией автоперевозчиков Latvijas Auto. С российской стороны присутствовали представители Агентства автомобильного транспорта (ФБУ «Росавтотранс»), ассоциации автомобильных перевозчиков АСМАП, контролирующих органов, транспортных компаний.

Учитывая факт, что за 9 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем автомобильных перевозок между двумя странами увеличился, стороны договорились об обмене дополнительными разрешениями на этот год: одну тысячу разрешений для перевозок в/из третьих стран и десять тысяч разрешений для двусторонних и транзитных перевозок для российской стороны и две тысячи дополнительных квот на грузовые перевозки в/из третьих стран для латвийской стороны.

Сообщается также, что было достигнуто соглашение о первоначальном обмене разрешений на перевозку в Россию в 2019 году. Будет выдано сто тысяч двусторонних/транзитных разрешений и девять тысяч универсальных разрешений для латвийских перевозчиков и 110 тысяч двусторонних/транзитных и восемь тысяч универсальных разрешений для российских перевозчиков.

Кроме того, латвийская и российская делегации обменялись информацией о пассажирских перевозках между двумя странами, подчеркнув, что развитие регулярных услуг является приоритетом в пассажирских перевозках.

Также на заседании российская делегация проинформировала о предстоящих поправках к законодательству РФ. Со второй половины 2019 года планирует индексировать тарифы дорожных сборов в системе «Платон». Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр пути. Предполагалось, что он будет индексирован с 1 июля текущего года на уровень накопленной с начала работы системы — 15 ноября 2015 года — инфляции. Однако позднее власти РФ перенесли индексацию на год — на 1 июля 2019 года.