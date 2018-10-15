На инфраструктуру Севастополя потратят почти 60 млрд рублей

Севастополь, , 14:12 — REGNUM Ключевое направление стратегии развития Севастополя — доведение состояния социальной сферы и городской инфраструктуры до средних показателей по стране. Об этом журналистам 15 октября рассказал вице-губернатор города Илья Пономарев.

«На указанные цели расходы капитального характера в 2019 году составят 20 млрд 629 млн рублей, на 2020 год — 29 млрд 133 млн рублей и на 2021 год — 9 млрд 5 млн рублей», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что в 2020 году большая часть средств, 18,9 млрд рублей, пойдёт на реализацию федеральной целевой программы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя готовит проект городского бюджета на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов с дефицитом от 1,6 до 3 миллиардов рублей.

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