В Госдуме ждут компромиссную версию норм по возврату продукции поставщикам

Москва, , 14:09 — REGNUM В Госдуме на этой неделе ожидают поправки правительства РФ о сроке возврата нереализованной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он не исключил, что второе чтение резонансной инициативы может состояться в октябре.

По словам Исаева, нормы не коснутся таких продуктов питания, как крупы или консервы.

Поправки правительства РФ в законопроект о запрете на возврат торговыми сетями нереализованных продуктов производителю отражают консолидированную позицию правительства РФ и Госдумы по вопросу о необходимости дополнительных мер для защиты отечественного производителя, которая была сформирована на совещании у председателя правительства, отметила автор законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Предлагается установить абсолютный запрет на возврат нереализованной продукции производителю со сроком годности до 30 дней. Норма включает также запрет на замену таких товаров и возмещение их стоимости.

«Мы поддерживаем также предложение правительства о том, что торговые сети должны будут привести свои договоры в соответствие с законом в течение ста восьмидесяти дней. Данный период более, чем достаточен для того, чтобы привести в соответствие все договорные отношения», — сказала Яровая.

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