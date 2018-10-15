Калининградская область хочет пополнить бюджет за счет налоговых уклонистов

Калининград, , 14:08 — REGNUM

Бюджет Калининградской области на 2019 год сформирован с учётом мер по мобилизации налоговых платежей, объявила сегодня, 15 октября, пресс-служба областного правительства.

В первую очередь налога на доходы физлиц и налогу на прибыль. Об этом, комментируя ключевые параметры главного финансового документа региона на 2019 год, заявил региональный министр финансов Виктор Порембский.

Меры, предпринятые правительством области для вывода бизнеса из тени и борьбы с зарплатами «в конвертах» позволят увеличить объем налоговых доходов в бюджете следующего года. Пополнят областную казну и платежи уклонистов от налога на недвижимость. В этом году их отсутствующие в официальных декларациях загородные дома власти региона и муниципалитетов начали искать с помощью авиатехники. Меры воздействия планируется принять и по отношению к злостным неплательщикам транспортного налога, большинство из которых официально числится безработными.

Всего в 2019 году налоговые доходы, формирующие 35% всей доходной части бюджета, запланированы в объеме 37 млрд 590 млн рублей. Более 60% из них приходится на НДФЛ (13,7 млрд рублей) и налог на прибыль (более 9 млрд рублей). Немалую долю в структуре налоговых доходов следующего года занимают платежи по упрощенной системе налогообложения (почти 5 млрд рублей), налогу на имущество (3,9 млрд рублей) и транспортному налогу (1,3 млрд рублей).

В целом плановая динамика налоговых доходов в 2019 году составляет 107% к оценке текущего года. Рост на уровне около 6,5 процентов запланирован по НДФЛ, налогу на прибыль и УСН. Налог на имущество спрогнозирован с учет информации от 14 крупнейших налогоплательщиков об уменьшении налогооблагаемой базы по движимому имуществу и увеличению по недвижимому имуществу с учетом капвложений. По объектам недвижимости, налогооблагаемым на основе кадастровой стоимости, планируется рост на 7,9%. Рост по акцизам на алкоголь связан с передачей субъектам РФ 30% поступлений по нормативам, устанавливаемым законом о федеральном бюджете.

«В следующем году будем рассчитывать не только на бизнес и корпорации, которые вносят значительный вклад в баланс бюджета. Полагаем, что результаты покажут меры, направленные на дальнейшее исключение «серых зон» в экономике, на открытие заработной платы, которая ещё не вся выплачивается официально, на то, чтобы в Калининградской области формировался более полный перечень объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости и на ряд других мероприятий», — прокомментировал планы наполнения налоговой части бюджета Виктор Порембский.

Доходная часть бюджета Калининградской области 2019 года установлена в размере 109 млрд 452 млн рублей. Расходы предусмотрены в объеме 111 млрд 399 млн рублей.