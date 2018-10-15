В Костромской области строят новый водопровод

п. Вохма, Костромская область, , 14:06 — REGNUM В текущем году в селах Костромской области обновят три водопровода общей протяженностью в 18 километров, сообщает пресс-служба губернатора области. Работы идут в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий в регионе.

В деревне Ивановское Красносельского района новые сети запущены в эксплуатацию, в соседнем Сенцове — перекладку труб завершат в 2019 году. На данный момент завершен третий этап строительство нового водопровода в селе Вохма: заменено почти 7 километров водопроводных сетей, которые обеспечивают питьевой водой 14 улиц села. Расходы составили почти 31 миллионов рублей. Также на улице Промышленная был установлен новый колодец и водонапорная колонка, идет подключение домов к новому водопроводу.

По словам главы администрации Вохомского района Александра Адеева, четвертый и завершающий этап строительства водопровода в селе Вохма начнется в 2020 году. Протяженность новых сетей составит около 8 километров.

Справка ИА REGNUM . По данным пресс-службы губернатора Костромской области за время действия программы устойчивого развития сельских территорий в Костромской области было построено: