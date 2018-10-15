Госдума 18 октября обсудит страхование пассажиров такси

Москва, , 14:02 — REGNUM Законопроект о страховании пассажиров и багажа при поездках на такси Госдума обсудит на заседании в первом чтении 18 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«У нас были определенные споры, комитет по транспорту возражал, что это будет новым обременением, которое в конце концов выразится в росте цен на тех же такси», — сказал Исаев.

Однако профильный комитет Госдумы намерен при подготовке инициативы намерен разработать и внести поправки, которые снимут эти моменты.

Ранее речь шла о том, чтобы страховать пассажиров такси по аналогии с автобусными перевозками.