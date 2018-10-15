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Госдума 18 октября обсудит страхование пассажиров такси

Экономика

Обещают, что цены не вырастут

Москва, 15 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Законопроект о страховании пассажиров и багажа при поездках на такси Госдума обсудит на заседании в первом чтении 18 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«У нас были определенные споры, комитет по транспорту возражал, что это будет новым обременением, которое в конце концов выразится в росте цен на тех же такси», — сказал Исаев.

Однако профильный комитет Госдумы намерен при подготовке инициативы намерен разработать и внести поправки, которые снимут эти моменты.

Ранее речь шла о том, чтобы страховать пассажиров такси по аналогии с автобусными перевозками.

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Происшествия в такси, с таксистами
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