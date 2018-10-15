Что важнее – зарплата или налоги: дело о банкротстве «Чувашавтотранса»

Чебоксары, 15 октября 2018, 13:55 — REGNUM В Чувашии продолжаются судебные разбирательства в связи с банкротством единственного государственного перевозчика — ГУП «Чувашавтотранс» (подведомственное минтрансу республики). Продолжают поступать требования кредиторов, в том числе региональный минюст потребовал установления за ним статуса залогового кредитора. Кроме того, в ходе производства по делу предметом спора стали разногласия в календарной очередности погашения долгов. Суду предстоит решить, что необходимо погасить раньше, — задолженность по трудовым выплатам, накопившуюся с июля 2018 года, или долги по страховым взносам и НДФЛ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Арбитражный суд Чувашии удовлетворил требование конкурсного управляющего о наложении обеспечительных мер, запретив списывать средства с банковского счёта «Чувашавтотранса» в пользу кредиторов 2−5 очередей текущих обязательств. Связано это с тем, что конкурсный управляющий вышел с заявлением об изменении календарной очерёдности погашения текущих требований кредиторов второй очереди: согласно документу, он потребовал погашение долгов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ «после полного удовлетворения требований работников по трудовым выплатам, возникших с июля 2018 года».
«По состоянию на 10.09.2018, численность работников составляет 795 человек (
Указанная задолженность подлежит удовлетворению во вторую очередь текущих платежей. При поступлении денежных средств на расчётный счет должника они могут быть списаны банком в погашение текущих обязательств ФНС России по страховым платежам и НДФЛ. Распределение денежных средств по текущим обязательствам второй очереди кредиторов должника приведет к ущемлению интересов работников предприятия, в то время как они имеют право на приоритетное получение текущей заработной платы», — говорится, в частности, в документе.
Согласно приведённым данным, по состоянию на 19 сентября текущая задолженность по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 59 018 648,55 рублей, задолженность по выплате НДФЛ — 14 894 801,08 рублей.
Суд поддержал заявление конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер в виде запрета производить списание денежных средств в пользу кредиторов 2−5 очередей. Данная мера будет действовать до принятия судебного акта по существу спора — то есть о календарной очередности погашения требований кредиторов.
Отметим, по данным управления Росреестра по Чувашии, на момент открытия конкурсного производства долг «Чувашавтотранса» перед кредиторами превышал 849 млн рублей, в том числе во второй очереди (заработная плата перед работниками) — свыше 45 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября.