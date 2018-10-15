Что важнее – зарплата или налоги: дело о банкротстве «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Чувашии продолжаются судебные разбирательства в связи с банкротством единственного государственного перевозчика — ГУП «Чувашавтотранс» (подведомственное минтрансу республики). Продолжают поступать требования кредиторов, в том числе региональный минюст потребовал установления за ним статуса залогового кредитора. Кроме того, в ходе производства по делу предметом спора стали разногласия в календарной очередности погашения долгов. Суду предстоит решить, что необходимо погасить раньше, — задолженность по трудовым выплатам, накопившуюся с июля 2018 года, или долги по страховым взносам и НДФЛ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Арбитражный суд Чувашии удовлетворил требование конкурсного управляющего о наложении обеспечительных мер, запретив списывать средства с банковского счёта «Чувашавтотранса» в пользу кредиторов 2−5 очередей текущих обязательств. Связано это с тем, что конкурсный управляющий вышел с заявлением об изменении календарной очерёдности погашения текущих требований кредиторов второй очереди: согласно документу, он потребовал погашение долгов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ «после полного удовлетворения требований работников по трудовым выплатам, возникших с июля 2018 года».

«По состоянию на 10.09.2018, численность работников составляет 795 человек ( на 01.01.2018 — 868 человек), из них 634 человек отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. Текущая задолженность предприятия по требованиям об оплате труда, образовавшаяся с июля по август 2018 года, составляет 14 088 136 рублей.

Указанная задолженность подлежит удовлетворению во вторую очередь текущих платежей. При поступлении денежных средств на расчётный счет должника они могут быть списаны банком в погашение текущих обязательств ФНС России по страховым платежам и НДФЛ. Распределение денежных средств по текущим обязательствам второй очереди кредиторов должника приведет к ущемлению интересов работников предприятия, в то время как они имеют право на приоритетное получение текущей заработной платы», — говорится, в частности, в документе.

Согласно приведённым данным, по состоянию на 19 сентября текущая задолженность по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 59 018 648,55 рублей, задолженность по выплате НДФЛ — 14 894 801,08 рублей.

Суд поддержал заявление конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер в виде запрета производить списание денежных средств в пользу кредиторов 2−5 очередей. Данная мера будет действовать до принятия судебного акта по существу спора — то есть о календарной очередности погашения требований кредиторов.

Отметим, по данным управления Росреестра по Чувашии, на момент открытия конкурсного производства долг «Чувашавтотранса» перед кредиторами превышал 849 млн рублей, в том числе во второй очереди (заработная плата перед работниками) — свыше 45 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября.