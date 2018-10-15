Киргизия получит €39 млн на развитие сельского хозяйства

Бишкек, , 13:47 — REGNUM Европейский инвестиционный банк предоставит правительству Киргизии €17 млн (1,3 млрд рублей) грантовых средств и кредит в размере €22 млн (1,68 млрд рублей) сроком на 12 лет под 0,5% годовых. Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, пишет «Tazabek».

Эти деньги, по словам высокопоставленного киргизстанского чиновника, планируется потратить на развитие сельского хозяйства, строительство лабораторий и различные нужды фермеров и аграриев.

Также министр сообщил депутатам о том, что по требованию банка €5 млн (382,5 млн рублей) будут потрачены на услуги иностранных консультантов.

Касымалиев отметил, что из этих средств €9 млн (688,5 млн рублей) получены Киргизией еще два года назад. При этом €3,5 млн (267,7 млн рублей) уже выданы фермерам, а еще €5 млн (382,5 млн рублей) лежат в Немецком государственном банке.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас внешний долг Киргизии превышает $3 млрд 809 млн (около 251,3 млрд рублей по текущему курсу). Больше всего денег республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая — $1 млрд 706,4 млн (около 112,6 млрд рублей).

Отметим, что пик выплат по государственному долгу Киргизии будет приходиться на 2027 год. Тогда выплаты по нему внутренним и внешним долговым обязательствам достигнут $400 млн (около 26,4 млрд рублей).

Читайте также: Пик выплат по госдолгу Киргизии выпадает на 2027 год. Их размер — $400 млн