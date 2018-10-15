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Комитет Госдумы рекомендовал принять проект бюджета ПФР в I чтении

Экономика

Дефицит бюджета фонда будет сокращаться

Москва, 15 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2019−2021 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

По данным правительства, доходы ПФР в 2019 году составят 8,613 трлн рублей, а расходы — 8,636 трлн рублей. Так, дефицит бюджета фонда составит 23,2 млрд рублей. При этом, в 2018 году дефицит превышал 260 млрд рублей.

Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), доходы бюджета фонда в 2019 году вырастут почти на 400 млрд рублей. При этом, отмечал он, трансферт в ПФР из федерального бюджета не уменьшится, как этого опасались в связи с законом об изменении параметров пенсионного законодательства. Так, по расчётам правительства, в 2019 году в бюджет фонда поступит 3,319 трлн рублей из госсредств, в 2020 году — З, 414 трлн рублей, а в 2021 году — 3,309 трлн рублей.

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Федеральный бюджет 2017-2019 гг.
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