Казахстан: рынок жилья в Актюбинске имеет слаборазвитую конкуренцию

Актюбинск, Казахстан, , 13:10 — REGNUM Рынок жилья в Актюбинске является высокоцентрализованным со слаборазвитой конкуренцией, сообщает 15 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана.

Ведомством проведен анализ состояния конкуренции на рынке жилья в период с 2015 по 2017 год. Было также установлено, что при строительстве жилья на 85% используются местные строительные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Атинской области Казахстана в очереди на получение жилья стоят 42 тыс. жителей региона. В очереди на земельные участки стоят 152 тыс. человек.

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