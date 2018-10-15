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Казахстан: рынок жилья в Актюбинске имеет слаборазвитую конкуренцию

Экономика

Анализ состояния конкуренции на рынке жилья проведен в период с 2015 по 2017 год

Актюбинск, Казахстан, 15 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Рынок жилья в Актюбинске является высокоцентрализованным со слаборазвитой конкуренцией, сообщает 15 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана.

Ведомством проведен анализ состояния конкуренции на рынке жилья в период с 2015 по 2017 год. Было также установлено, что при строительстве жилья на 85% используются местные строительные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Атинской области Казахстана в очереди на получение жилья стоят 42 тыс. жителей региона. В очереди на земельные участки стоят 152 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Атинской области Казахстана в очереди на жилье стоят 42 тыс. человек

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Рынок жилья
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