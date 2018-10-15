Прикамье увеличивает расходы на содержание губернатора

Пермь, , 13:09 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году вырастут бюджетные расходы на содержание губернатора. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, расходы на главу региона составят 11,730 млн рублей. Стоит отметить, что ранее на период 2018—2021 годы предполагалось тратить ежегодно по 11,5 млн рублей.

Увеличатся траты и по пункту расходов на председателя правительства Пермского края. При этом стоит напомнить, что Максим Решетников по-прежнему занимает одновременно две должности — губернатора и председателя местного правительства. Если ранее расходы предлагались в сумме 9 млн рублей, то в 2019 году они вырастут на 180 тыс. рублей.

Расходы на содержание руководителя представительства Прикамья при правительстве РФ в 2019 вырастут на 14 тыс. рублей и составят 714 тыс. рублей; заместителей руководителя краевой администрации — на 50 тыс. рублей — до 2,550 млн рублей. Тем временем, расходы на содержание самого руководителя краевой администрации решили сократить — почти на 130 тыс. рублей (до 3,672 млн рублей).

Содержание советников, по-прежнему, бюджету обойдётся дороже содержания министров. Так, на каждого из трех советников в бюджете заложат 1375 569 рублей (в 2018 году — 1 348 598 рублей), а на каждого из 14 министров по 714 тыс. рублей (в 2018 году — 700 тыс. рублей).

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