РСПП: Распределение налога на прибыль между бюджетами вызывает вопросы

Москва, , 12:52 — REGNUM Предложение правительства РФ продлить норму о зачислении 3% дохода от налога на прибыль в федеральный бюджет вызывает вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Так, в проекте госсметы предполагается, что 3% доходов от налога на прибыль должны уходить в федеральный бюджет, а 17% — в региональные. До 2017 года норма распределения была другой — в регионы уходило 18% доходов от налога, однако на 2018 год распределение было изменено в качестве временной меры, однако в проекте госбюджета на 2019−2021 годы правительство решило ее пролонгировать.

«Вызывает вопросы продление нормы о зачислении 3% налога на прибыль в федеральный бюджет. Вообще сама технология временных решений требует дополнительного обоснования: какая-то норма вводится временно, а потом идет ее продление», — заявил Шохин.

По его словам, оставлять такое распределение в качестве временной меры нельзя: либо ее нужно отменить и вернуться к старым правилам, либо нужно узаконить новые правила распределения.