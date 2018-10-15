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Акции «Казатомпром» могут быть выставлены на двух биржах

Экономика

Продавцом ценных бумаг является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

Астана, 15 октября 2018, 12:57 — REGNUM  Национальная атомная компания «Казатомпром» рассматривает возможность первичного публичного размещения с продажей ценных бумаг на Лондонской бирже и на бирже Международного финансового центра «Астана», сообщает 15 октября агентство «КазТАГ».

Продавцом ценных бумаг является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В настоящее время фонду принадлежат все объявленные акции «Казатомпрома». Планируется, что после предложения фонду будет принадлежать не менее 75% акций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля «Казатомпром» запустила двухэтапный конкурс по продаже 40% акций химического производства «Каустик». Стартовая стоимость пакета составила 3,833 млрд тенге ($11 млн по курсу на 31 июля).

Читайте ранее в этом сюжете: Компания «Казатомпром» выставила на продажу 40% акций АО «Каустик»

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Экономика Казахстана
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