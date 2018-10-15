На 1,2 млрд рублей контрактов заключила Ингушетия на «Золотой осени»

Магас, , 12:48 — REGNUM Удачным можно назвать участие Ингушетии в агропромышленной выставке «Золотая осень». Республика заключила контрактов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Среди них соглашение с Липецкой областью о поставке 200 нетелей, а также с Челябинской областью, которая поставит 700 голов коров абердин-ангусской породы. С уральскими компаниями заключен договор о поставке удобрений, а со Ставропольем — о поставках семенного материала.

Еще один контракт подписан с Татарией, которая обеспечит Ингушетию дождевальными машинами, об этом сообщил заместитель главы минсельхоза Мухажир Албаков.

Кроме того, высокую оценку получили организация экспозиции Ингушетии на выставке «Золотая осень» и качество выставленной на стендах продукции. Минсельхоз субъекта получил гран-при, а 47 дипломов производителей сельскохозяйственных товаров региона — дипломы выставки.

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Напомним, юбилейная XX агропромышленная выставка «Золотая осень» проходила в Москве с 10 по 13 октября. Ингушетия на этой выставке представила 80 наименований продукции таких предприятий, как ООО «Сад-гигант Ингушетия», птицекомплекс «Южный» и ООО «Агрохолдинг «Сунжа». Общее число контрактов, которое планировала подписать республика, составляло 29.