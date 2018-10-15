Вексельберг намерен оспорить в суде американские санкции

Москва, , 12:41 — REGNUM Попавший под американские санкции владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг считает ограничительные меры незаконными и несправедливыми и намерен доказать это в суде, об этом он заявил журналистам 15 октября на московском международном форуме «Открытые инновации».

«Моя позиция проста: санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», — заявил он.

Таким образом Вексельберг ответил на вопрос, ведет ли он переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделением Минфина США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских предпринимателей и компаний. Так, в черный список попали такие крупные бизнесмены, как Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг.