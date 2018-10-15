Свердловская область наращивает сотрудничество со Швецией

Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Вопросы сотрудничества Свердловской области и Королевства Швеция в торгово-экономической и гуманитарной сферах обсудили 15 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Российской Федерации Петер Эриксон, который прибыл на Средний Урал во главе делегации страны для проведения «Дней Швеции в Екатеринбурге».

Губернатор поблагодарил сотрудников диппредставительства Швеции в России и лично господина Эриксона за организацию «Дней Швеции в Екатеринбурге», которые, по мнению Евгения Куйвашева, не только знакомят уральцев со шведской культурой, но и позволяют укрепить связи между деловыми кругами нашего региона и Швеции.

«Знаю, что в деловую делегацию в рамках визита в Екатеринбург вошли представители таких крупных компаний, как «Вольво Тракс», «Ферронордик Машины», «Альфа Лаваль» и «ФлексЛинк». Представители этих шведских компаний могут оценить перспективы создания совместных предприятий на территории Свердловской области. Такие предприятия могли бы производить оборудование для горных работ, металлургии, нефтегазового сектора. Отмечу, несмотря на сложную политическую конъюнктуру, нам удается поддерживать связи с иностранными партнёрами и выходить на новый уровень. Мы укрепляем сотрудничество с крупными компаниями из многих стран, в том числе с мировыми лидерами в самых различных отраслях экономики. Убежден, что потенциал для новых проектов у нас есть», — сказал Евгений Куйвашев.

Особое внимание глава региона уделил возможностям локализации производств в ОЭЗ «Титановая долина».

«Предлагаю вам побывать на площадках «Титановой долины» и своими глазами посмотреть, какие возможности для шведских компаний сегодня здесь существуют. Учитывая те налоговые преференции и механизмы поддержки инвесторов, которые действуют в Свердловской области, предлагаю рассмотреть возможность локализации производств шведских компаний», — отметил губернатор.

Господин Эриксон поблагодарил главу региона за гостеприимство и всестороннюю поддержку совместных проектов, а также сотрудничество в рамках проведения «Дней Швеции в Екатеринбурге».

«Посольство Швеции в России одной из основных своих задач видит расширение контактов с бизнесом, общественными и образовательными организациями, культурный обмен. Кроме того, Швеция имеет большой опыт в сохранении экологии — снижении воздействия предприятий на природу. Этот опыт может пригодиться и в вашем регионе», — сказал посол.

Среднему Уралу интересен опыт Швеции в сфере энергосбережения, переработки твердых бытовых отходов, и регион готов сотрудничать с зарубежными партнерами по этим направлениям, ответил губернатор.

В ходе встречи Евгений Куйвашев передал Петеру Эриксону копии уникальных архивных документов об истории урало-шведских отношений: о назначении шведского специалиста Бьёркмана управителем Алапаевского завода в 1721 году и о визите шведских журналистов на Уралмашзавод в 50-х годах прошлого века.

Проведение «Дней Швеции в Екатеринбурге» инициировано посольством Королевства Швеция в Российской Федерации. Планируется, в частности, что на базе Уральской торгово-промышленной палаты пройдет бизнес-семинар с участием шведских и свердловских предприятий. В рамках культурных мероприятий на площадке Государственного центра современного искусства состоится выставка, посвященная Ингмару Бергману.

Отметим, объем взаимного внешнеторгового оборота между Свердловской областью и Королевством Швеция за 2017 год вырос в три раза и составил 46,7 миллиона долларов США. В Свердловской области работают представительства ряда шведских компаний, таких как IKEA, машиностроительного концерн ABB, АО «Атлас Копко», «ЭлфаУрал», H&М, Tetra Pak и другие.