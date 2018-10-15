Электричество для литовских потребителей подорожает сразу на 20%

Вильнюс, , 12:14 — REGNUM Цены на электроэнергию для литовских бытовых потребителей с 1 января 2019 года станут выше сразу на 20%. Такое решение сегодня, 15 октября, принимает литовская государственная комиссия по контролю цен и энергетики. Официально тарифы будут оглашены 30 октября, однако уже сейчас в комиссии говорят о повышении на 20%.

Таким образом, цена за один киловатт-час в 2019 году для бытовых потребителей будет составлять 4,348 центов, сейчас она на уровне 3,613 центов за киловатт-час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года (включительно) намерена выйти из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизировать работу с континентальными сетями Европы. В настоящий момент в Литве генерируется 15−25% необходимой ей электроэнергии, однако ради «энергетической независимости от России» Литва намерена покупать дорогое электричество с запада или скандинавских стран, нежели дешёвое из Белоруссии или России.