В России планируют разработать технологию «более электрического самолета»

Москва, , 12:13 — REGNUM Технологию «более электрического самолета» (БЭС, известную за рубежом как More Electrical Aircraft) планируют разработать специалисты компании Технодинамика в рамках стратегии развития холдинга, сообщает 15 октября пресс-служба предприятия.

Подобная технология, отмечают специалисты, уже используется в самолетах известных компаний Boeing и Airbus. При этом за рубежом она разрабатывалась последние 10−20 лет. Ее целью является существенное снижение расхода топлива и увеличение дальности полета самолетов.

«На сегодняшний день создание БЭС в России затрудняется отсутствием единой архитектуры, а также низким уровнем обмена новыми технологиями и концептуальными идеями по данному проекту, — пояснил гендиректор холдинга Технодинамика Игорь Насенков. — Одной из главных задач, которую мы поставили перед Дирекцией программы БЭС, стала консолидация всех российских разработок в этой сфере».

Предварительная работа в этом направлении была проведена при составлении комплексной научно-исследовательской работы «Электрический самолет». Она объединила наработки ведущих институтов авиационной отрасли России. В этой работе основана техническая, экономическая и другие стороны создания «более электрического самолета», а также представлены требования к электроэнергетическому комплексу.

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