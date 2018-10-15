Эксперт: цена на нефть испытывают в октябре понижающее давление

Москва, , 12:12 — REGNUM Нефтяные котировки испытывают нисходящее давление большую часть октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик группы компаний TeleTrade Артём Авинов.

По словам эксперта, рост, который происходил ранее на ожиданиях ограничения поставок на мировой рынок иранской нефти под влиянием санкций США практически перестал влиять на цены черного золота.

Теперь нефтяные трейдеры предпочитают не наращивать длинные позиции под влиянием ряда факторов: еженедельные отчеты указывают на рост запасов нефти с одновременным увеличением количества активных нефтяных вышек в отчете Baker Hughes, который в прошедшую пятницу указал на расконсервирование еще 8 вышек. Однако, указанные выше факторы приводят лишь к снижению активности покупателей на рынке нефти, отметил Авинов.

«Нефтяные котировки, на мой взгляд, испытывают давление, в большей степени, на снижении аппетита к риску в связи с торговой политикой, которую проводит Президент США Дональд Трамп. Ранее рынок позитивно принял новость о введение лишь 10% пошлин на экспорт Китая со стороны США против ожидаемых 25%, но сейчас приходит понимание, что США готовы наращивать давление и текущая политика Вашингтона является взвешенным среднесрочным решением», — подчеркнул эксперт.

В этой связи стоит выделить важную техническую и психологическую поддержку, которую котировки нефти марки Brent получают на уровне $80 за баррель. Прорыв ниже минимумов прошедшей недели на уровне $79 способен спровоцировать массовое закрытие длинных позиций, что приведет к снижению нефтяных котировок в первой реакции к уровням $78,20 и, позже, к $76,40 за баррель. Только закрытие дня выше уровня $80,95 окажет нефти марки Brent поддержку и откроет перспективы роста к уровню $82,85 за баррель в перспективе нескольких дней, добавил ведущий аналитик группы компаний TeleTrade.

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