Вылов мойвы в Баренцевом море может быть прекращен

Мурманск, , 12:10 — REGNUM В 2019 году вылов мойвы в Баренцевом море должен быть прекращен. К такому выводу пришли ученые Норвегии и России, изучив численность популяции. Рекомендацию поддержал Международный совет по исследованию моря (ICES), пишет The Barents Observer.

Данные, полученные в ходе экспедиции, показывают небольшое сокращение запаса мойвы по сравнению с 2017 годом, сообщает норвежский Институт морских исследований.

«В этом году запасы мойвы малы, но катастрофического падения нет. Россия и Норвегия придерживаются общего мнения, что мойва прежде всего должна быть пищей для других видов. Мы можем открыть промысел, только если увидим избыток мойвы после потребления треской и другими видами», — цитирует издание морского исследователя Бьярте Богстада.

Напомним, Норвегия и Россия совместно устанавливают квоты на промысел в Баренцевом море. В 2015 году двусторонняя комиссия по рыболовству ввела мораторий на промысел мойвы.

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