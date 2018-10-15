Тамбовщина вошла в число лидеров по объемам строительства жилья

Тамбов, , 12:08 — REGNUM Тамбовская область заняла восьмое место в рейтинге российских регионов по объемам жилищного строительства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов России по объемам ввода жилья. Тамбовская область вошла в число лидеров и занимает восьмое место с показателем 0,819 квадратных метров жилья на человека. Отметим, среднероссийский показатель ввода жилья составляет 0,5 квадратных метров жилья.

Рейтинг составлен за период с июля 2017 года по июнь 2018 года. Лидером стала Ленинградская область с показателем 1,575 метров квадратных жилья на человека. Вторую и третью строчки занимают соответственно Московская и Калининградская области.

Региональные власти подчёркивают, что в Тамбовской области развитию строительного комплекса традиционно уделяется большое внимание. По мнению губернатора Александра Никитина, эта сфера является локомотивом региональной экономики. Вложения в строительство составляют четверть от всех инвестиций в экономику области. В своем отчете перед депутатами областной Думы главными задачами, которые стоят перед строительным комплексом, Александр Никитин назвал внедрение новых технологий и повышение доступности жилья.

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