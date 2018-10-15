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В Астане открылось представительство государственного банка Китая

Экономика

Государственный банк Китая поддержал в Казахстане 32 проекта на общую сумму $33,5 млрд

Астана, 15 октября 2018, 12:21 — REGNUM  Государственный банк Китая открыл свое представительство в Астане, передает 15 октября телеканал «Хабар 24».

Заместитель президента банка Лю Цзинь отметил, что банк намерен поддерживать строительство, развитие инфраструктуры, энергетику, промышленность и инновационные технологии.

Государственный банк Китая поддержал в Казахстане 32 проекта на общую сумму $33,5 млрд. В период до июля 2018 года были подписаны контракты на общую сумму $28 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в рамках визита первого заместителя главы правительства Казахстана Аскара Мамина в Китай стороны согласовали 11 совместных проектов на сумму $1,9 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Китай согласовали 11 проектов на сумму $1,9 млрд

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