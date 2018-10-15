Бизнес просит больше инвестиционный средств для бюджета-2019

Москва, , 12:07 — REGNUM Средства федерального бюджета 2019−2021 годов следовало бы направить на повышение финансирования инвестпроектов вместо того, чтобы повышать профицит госказны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил президент «Опоры России» Александр Калинин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Так, по его данным, в третьем квартале 2018 года бизнес стал менее активным.

«Инвестиционная активность бизнеса по сравнению со вторым кварталом 2018 года снижается, и есть основания полагать, что она также не будет демонстрировать такой динамики, как в первом полугодии и в четвертом квартале. В связи с этим, эта скажем так рука государства в виде больших инвестиций в национальную экономику со стороны бюджета, крайне своевременна и важна», — отметил Калинин.

Однако, по его словам, этих средств должно быть больше. В частности, для этих целей можно было предусмотреть дополнительное финансирование из тех средств, которыми обеспечен профицит госбюджета.

«Наверное, ни к чему стремиться к профицитному бюджету, а вполне можно было бы жить и с нулевым балансом и даже со слегка дефицитным бюджетом… Мы бы хотели, чтобы ко второму чтению в бюджет было включено больше инвестиционных проектов», — отметил Калинин.