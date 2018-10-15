ЦБ отстранил администрацию Международного банка СПб ради вкладчиков

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Банк России (ЦБ РФ) с 15 октября 2018 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) и отстранил администрацию МБСП. Вкладчики проблемного банка получат свои деньги по системе страхования вкладов.

На госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) возложены функции временной администрации по управлению МБСП на шестимесячный срок. Полномочия органов управления МБСП на тот же срок приостановлены.

Как сообщили сегодня в ЦБ РФ, всё это сделано «в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка», для того, чтобы обеспечить «полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность её активов».

Свое решение в ЦБ РФ объясняют неустойчивым финансовым положением МБСП и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

«Первоочередной задачей временной администрации является определение Агентством размера дисбаланса между стоимостью активов и обязательств банка», — отмечается в сообщении регулятора.

Поскольку МБСП является участником системы страхования вкладов, случившееся с банком признано страховым случаем. Это должно защитить интересы большинства вкладчиков.

Не позже чем через 14 дней вкладчикам МБСП, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся выплаты компенсаций в размере 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Решением этих вопросов займется АСВ и уполномоченные агентством банки-агенты.

«Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 22 октября 2018 года. Выплаты начнутся не позднее 29 октября 2018 года», — уже подтвердили в АСВ. — Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория».

Банк МБСП ориентирован на обслуживание средних и крупных корпоративных клиентов. Зарегистрирован в 1989 году как Лесопромышленный банк, с 1999 года работает под брендом МБСП. Входит в первую сотню крупнейших банков России. Помимо Петербурга, МБСП работает также в Москве, Нижнем Новгороде Ульяновске, Волгограде и Новосибирске. Акционерный капитал банка находится под полным контролем известного в Петербурге предпринимателя и банкира, бывшего сенатора Сергея Бажанова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о банкротстве АО Банк «Советский».