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Минобороны РФ намерено продать земельный участок возле Кремля

Экономика

За 1,25 млрд рублей

Москва, 15 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Министерство обороны РФ планирует продать земельный участок общей площадью 1,36 га на острове Балчуг недалеко от Кремля за 1,25 млрд рублей, сообщает 15 октября «Коммерсантъ».

Отмечается, что на участке расположены 13 зданий и сооружений оборонного ведомства общей площадью 7,8 тыс. кв метров. Аукцион должен состояться в середине ноября.

При этом выставленный на торги комплекс зданий попадает в зону объектов культурного наследия, а охранный статус ограничивает возможности застройки участка, уточняется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об изъятии 24 участков, входивших ранее в бывший севастопольский совхоз ЗАО «Софьи Перовской», для развития военного аэродрома Бельбек.

Читайте подробнее: Севастополь отдал Минобороны РФ землю для развития аэродрома Бельбек

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Министерство обороны России
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