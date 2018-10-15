От Краснодара до моста в Крым можно будет доехать быстрее на час

Москва, , 11:16 — REGNUM После реконструкции федеральной трассы А-289 от Краснодара в направлении Таманского полуострова данный участок дороги станет наиболее комфортным и быстрым маршрутом в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Отмечается, что проект развития дальних автодорожных подходов к мосту через Керченский пролив правительство России включило в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны.

«Развитие маршрута позволит сократить время в пути от Краснодара до моста в Крым с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут», — уточнили в организации — госзаказчике строительства моста.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожники завершили подготовку к содержанию автодорожной части Крымского моста и подходов к нему в зимний период. При пониженной температуре дорожное полотно будут обрабатывать экологически безопасным способом — водно-солевым раствором.

Читайте также: Дорожники подготовили Крымский мост к зиме