Киев решил, кто оплатит потерю транзита российского газа: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 14:07 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 10 октября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 16,526 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ со 2 октября выросли на 553 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 55 млн кубометров в сутки. Таким образом, с начала апреля Украина закачала в хранилища почти 9 млрд кубометров газа. 8 апреля, в последний день отопительного сезона 2017/2018, в ПХГ Украины находилось 7,435 млрд кубометров газа. Между тем в структуре топлива ТЭС и ТЭЦ, утверждённой на днях министерством энергетики, предусмотрено, что потребление газа тепловой генерацией в 2019 году вырастет до 4,9 млрд кубометров (+0,52% к 2018 году).

«Нафтогаз Украины» и входящие в него компании остаются важнейшим источником бюджетных поступлений: в январе-сентябре компания направила в госбюджет Украины 95,7 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет 16% всех поступлений за этот период. Динамика говорит о том, что в этом году «Нафтогаз» побьёт прошлогодний рекорд (107,3 млрд грн налогов и дивидендов).

Правительство Украины долго крепилось, но перед самым началом отопительного сезона выбросило белый флаг: цену на газ для населения поднимут. И это окончательное решение, завершающее длительный «марафон», длившийся с лета прошлого года. По последней информации, решение будет опубликовано 18 октября — кубометр газа будет обходиться домохозяйству в 8,5 грн (+23,5% к текущему тарифу, именно такой прогноз и звучал чаще всего). Соответственно, поставщики тепла готовятся увеличить стоимость гигакалории на 16,4% — пропорционально доле газа в структуре себестоимости теплоносителя. Новый тариф на газ начнёт действовать с 1 ноября, а цены на тепло и горячую воду вырастут с 1 декабря.

Транзит российского газа через ГТС Украины продолжает сокращаться — за 9 месяцев в направлении Европы прокачано всего 65,4 млрд кубометров (-4,9 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Экономист Александр Кущ в своём материале для «112.ua» утверждает, что правительство в Киеве уже нашло компенсаторный механизм возмещения убытков от потери российского транзита. Им предсказуемо станет население Украины.

«Потери от транзита в размере 56 млрд грн по умолчанию будут перекрыты дополнительным доходом от продажи природного газа физическим лицам и предприятиям теплокоммунэнерго. В случае, если цены на природный газ для льготных групп потребителей увеличат на планируемые 4 тыс. грн/тыс. м куб., это приведет к росту доходов «Нафтогаза» на более чем 60 млрд грн. В таком случае «баланс» функционеров этой компании сходится. Бонусная система не пострадает, и будет с чего платить миллионные зарплаты. С одной лишь «разницей»: если раньше эти 60 млрд грн в год нам платил Газпром, то при потере 2/3 транзита платить придется обычным украинцам. И государству, которое обречено раскошелиться на дополнительные субсидии», — рассуждает эксперт.

Учитывая же долю «Нафтогаза» в наполнении бюджета, это даже изящно. Сначала украинцы обеспечат компании миллиардную прибыль, «Нафтогаз» заплатит эти миллиарды в бюджет, а правительство с барского плеча выделит немного на субсидии.

«Укргаздобыча» (структурное подразделение «Нафтогаза») за январь-сентябрь добыло 11,427 млрд кубометров газа (+87 млн кубометров в с равнении с аппг). Кроме того, в пресс-службе отметили, что в сентябре компания вышла на наивысший с 2009 года уровень суточной добычи — без малого 43 млн кубометров.

Кризис ЖКХ

9 октября стало известно, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогаз Украины» всё-таки успели подписать мировое соглашение до начала отопительного сезона. «Киевтеплоэнерго» признало себя правопреемником по долговым обязательствам «Киевэнерго». «Нафтогаз Украины», в свою очередь, пообещал вернуть горячую воду в город уже 15−17 октября. Напомним, спор между компаниями длился с середины лета, и, пока город и «Нафтогаз» выясняли, кто, кому и сколько должен, горожане сидели без горячей воды — её в большей части Киева отключили ещё в мае. Впрочем, городские чиновники по этому поводу нисколько не беспокоятся и объясняют киевлянам, что благодаря их мудрому руководству, горожане выиграли, поскольку сэкономили за это время от 1,5 тыс. до 4 тыс. грн.

В целом же Украина готова к зиме на 99,8%, уверяют в министерстве регионального развития и ЖКХ. Отопление в квартиры киевлян обещают дать 22 октября (раньше отопительный сезон стартовал 15 октября, однако в последние годы дату сдвигают ближе к концу месяца). Правда, украинцы ещё не рассчитались за прошлый сезон: уровень расчётов за потреблённое тепло у населения — 88%.

Всего же долги за коммунальные услуги достигли 38 млрд грн и будут расти дальше, предупреждают эксперты.

«У нас зарплата в 4 раза меньше, чем в Польше, а тарифы ЖКХ на 20−25% выше. Долги за «коммуналку» будут расти. Сейчас они составляют 38 млрд грн, а после повышения тарифов и урезания субсидий достигнут 60−70 млрд грн. Это очень опасно: рост долгов за услуги ЖКХ может привести к коллапсу всех коммунальных предприятий», — рассказал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко корреспонденту издания Realist.

Уголь

Украина продолжает наращивать импорт угля: в январе-августе 2018 года она закупила 15,64 млн тонн этого вида топлива (+20% к аппг). Расходы на импорт уже превысили 2,191 млрд долл., т. е. потрачено на 300 млн долл. больше, чем за весь прошлый год. На долю РФ приходится 62,7% всего импорта, Америка поставляет Украине 30,6% угля, остальное Украина покупает у Канады и других стран.

Одновременно Украина и экспортирует собственный уголь, однако это не те объёмы, которые могли бы позволить отказаться от импорта. Так, за 8 месяцев за границу продано около 51 тыс. тонн (чуть более 8 млн долл.).

Закупку антрацита в будущему году министерство энергетики намерено сократить, однако объёмы всё равно останутся внушительными — 5,27 млн тонн (-400 тыс. тонн в сравнении с планом на 2018 год). Однако даже такое сокращение выбивается из энергетической стратегии Украины. Напомним, ещё в 2017 году министр энергетики Украины Игорь Насалик заявлял, что в текущем году Украина купит не более 3 млн тонн антрацита, а в 2019-м — откажется от него вовсе.

Кроме того, СМИ Украины подают новость о сокращении закупок антрацита с важным уточнением: «Сократит закупки у России». Населению не считают нужным сообщать, что и в текущем, и в будущем году Украина импортирует больше антрацита, чем в 2017-м (5 млн тонн). Кроме того, в новости есть важное уточнение: «Сократит импорт антрацита из РФ» (3,9 млн тонн вместо 4,8 млн тонн, ожидающихся в этом году). Т. е. сам факт импорта украинствующих смущает гораздо меньше.

Всего же на ТЭС и ТЭЦ Украины в будущем году планируют поставить чуть более 27,75 млн тонн угля всех марок (+4,4% к 2018 году).

1,12 млрд грн — именно столько на сегодняшний день Украина задолжала работникам государственных шахт, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Электроэнергия

Между тем, несмотря на высокие темпы закупки антрацита в этом году, Украине его всё равно не хватает.

«Имеем почти два миллиона тонн на складах генерирующих компаний: по газовой группе задача практически выполнена — осталось всего несколько тысяч тонн, есть определенное отставание по антрацитовый группе. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, и меры к нему принимаются», — сообщил заместитель министра энергетики Анатолий Корзун в ходе пресс-конференции.

Напомним, что к 1 ноября, согласно планам министерства, на складах должно находиться 2,6 млн тонн угля — 1 млн тонн антрацита и 1,6 млн тонн угля марки «Г». Со слов замминистра можно заключить, что нехватка антрацита — порядка 600 тыс. тонн ‑ и даже более высокие темпы импорта не позволяют ТЭС и ТЭЦ накапливать этот вид топлива.

В частности, до сих пор (по состоянию на 9 октября) не начались поставки угля в Краматорск (временный административный центр украинской части бывшей Донецкой области). В конце сентября мы сообщали об этой проблеме, но с тех пор ничего не изменилось: в городе по-прежнему минимальный запас топлива, которого хватит в лучшем случае на месяц работы.

«Ожидалось, что в сентябре на склады предприятия поступит 10 000 тонн топлива, а после ежемесячно будет поставляться по 25 000 тонн угля. Между тем на складе есть лишь 2700 тонн топлива, и в случае отсутствия поставок предприятию придется работать на природном газе», — сообщает региональное издание «Восточный проект».

В компании «Укрэнерго» (компания-оператор Объединённой энергосистемы Украины) официально опровергли риск дестабилизации энергосистемы Украины из-за работы объектов возобновляемой энергетики, а также того, что таких объектов в энергосистеме становится всё больше. Как оказалось, в конце сентября СБУ направило письмо в правительство Украины, в котором сотрудники спецслужбы предупреждали правительство о таком риске.

«В течение года мы открыто говорим о проблемах, связанных с развитием «зеленой» генерации, в том числе и о тех, которые приведены в письме СБУ на основе наших же выводов. В частности, о том, что стремительное увеличение удельного веса ВИЭ в энергосистеме может вызвать проблемы с ее балансировкой», — говорится в пресс-релизе «Укрэнерго».

Однако в компании утверждают, что сотрудники спецслужбы переоценили масштаб проблемы: ничего непоправимого в сегодняшней, а также прогнозной доле ВИЭ в украинской энергетике нет. А риски из потенциальных угроз перейдут в разряд реальных, если проблемой не заниматься:

«…Мы смоделировали несколько сценариев развития событий при условии, если не будут приняты меры для надлежащей балансировки «зеленой» энергетики. В частности, основными негативными последствиями станет ограничение ВИЭ с компенсацией «зелёного» тарифа за непроизведенную электроэнергию или же наращивание объемов угольной генерации и ограничение атомной, учитывая необходимость увеличения возможностей для балансировки».

Однако тут «Укрэнерго» говорит о балансировке производства, забывая о финансовой стороне вопроса. Владельцы ВИЭ уже сегодня получают почти 10% всех средств в энергетике за 1,8% производимой электроэнергии. В будущем году их доля вырастет до 11−12%. Это угроза реальна уже сейчас, в особенности учитывая жестокую схватку за деньги между атомщиками и владельцами тепловой генерации.

Свои виды на ВИЭ имеет даже «Нафтогаз Украины». По словам его главы Андрея Коболева, компания уже сейчас запускает небольшие СЭС неподалёку от объектов газотранспортной системы, однако имеет более серьёзные планы.

«Мы разработали список потенциальных проектов, которые мы сейчас обсуждаем с международными инвесторами», — рассказал он, выступая на Ukrainian Week в Лондоне.

К настоящему моменту 4660 домохозяйств на Украине установили собственные солнечные мини-электростанции.

«Стремительный спрос на солнечные панели наблюдается среди частных домохозяйств. За последние 3,5 года в Украине 4660 семей установили солнечные станции общей мощностью 89 МВт. Для сравнения в начале 2015 года таких семей было только 40», — рассказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Однако пока украинцы обеспечивают себе автономность с помощью панелей и ветряков, другие достигают того же дизельными электростанциями. Причём их популярность растёт.

«За последний год у нас было больше заказов, чем за аналогичные промежутки прошлых годов. На сегодняшний день почти 80% всего нашего парка генераторов были забронированы», — рассказал представитель компании «ВИТАЛ» корреспонденту издания «Криминальная Украина».

Решать проблему высокой себестоимости киловатта на тепловых электростанциях украинцы собираются использованием нефтекокса. В частности, к этому готовятся на Славянской ТЭС (Донецкая область). Однако экологи предупреждают об опасности такого скоропалительного решения.

«Нефтяной кокс уже сжигали на ТЭЦ при Кременчугском НПЗ, и исследования показали, что из-за этого очень сильное загрязнение тяжелыми металлами пошло в окрестностях. Те поля, на которые потом выпадает это все, они становятся непригодными для производства нормальной качественной агропродукции, они становятся токсичными», — объяснил эксперт центра экологических инициатив «Экодия» Олег Савицкий.

Глава подкомитета по углю комитета по ТЭК Верховной рады Михаил Бондарь добавляет, что Донбассэнерго, в состав которой входит Славянская ТЭС, не получила в минэнерго разрешения на сжигание нефтекокса и не провела необходимую экспертизу возможного влияния нефтекокса на окружающую среду. Бежать получать такое разрешение сейчас поздно, поскольку срок проведения экспертизы — примерно полгода.

В начале октября «Энергоатом» (отвечает за функционирование всех АЭС Украины) снова пошёл в атаку против Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Причина неизменна: руководство «Энергоатома» каждый год пытается добиться для компании более высоких ставок продажи электроэнергии в общий энергорынок. А НКРЭКУ им неизменно отказывает, корректируя тариф лишь на несколько процентов.

В этот раз «Энергоатом» решил пойти ва-банк. Сегодня энергорынок покупает у АЭС электроэнергию по 0,557 грн/кВт•ч. Руководство компании потребовало поднять тариф практически вдвое — до 1,08 грн/кВт•ч. От такого требования в НКРЭКУ слегка обалдели.

«Аппетиты некоторых руководителей госкомпаний стремительно растут… [Это] будет уже выше действующего тарифа для населения 0,90 грн. за кВт•ч для потребления до 100 кВт•ч, и это без учета тарифа «Укрэнерго», тарифа распределительных компаний. Никакого обоснования для радикального повышения тарифов для АЭС нет», — прокомментировали там требования «Энергоатома».

Это не совсем так. Обоснованием могла бы быть, скажем, компания «Нафтогаз Украины». По сути, «Нафтогаз» и «Энергоатом» близнецы, просто одна занимается газом, а другая — атомной энергией. При этом одна ежемесячно корректирует тариф для промышленных потребителей и упорно добивается отмены действующего тарифа для населения (т. н. спецобязательств продажи газа по льготной цене). По крайней мере, у «Нафтогаза» на руках есть решение суда о том, что затраты по льготному тарифу должно ей компенсировать правительство. Напрашивается простой вопрос: почему одна госкомпания хвалится миллиардной прибылью, а другая побирается?

Как указывают отраслевые эксперты, сегодня есть два варианта развития событий. В первом случае население ждёт резкий скачок бытового тарифа, за счёт чего можно будет удовлетворить аппетиты всех производителей. Ориентировочно — до 2,5 грн/кВт•ч. Второй вариант — в электроэнергетике, как и в поставках газа населению, введут т. н. «спецобязательства».

За 9 месяцев текущего года Украина экспортировала электроэнергию на сумму 237,4 млрн долл. Основные поставки традиционно осуществлялись в Венгрию (140 млн долл.), Польшу (54,8 млн долл.), Молдавию (37 млн долл.). В планах на будущий год — нарастить экспорт ещё на 5,3%.

К Венгрии, Польше и Молдавии вскоре может добавиться и Словакия. Подстанции «Мукачево» (Украина) и «Вельке Капушаны» (Словакия) свяжет новая высоковольтная ЛЭП 400 кВ, строительство которой запланировано в рамках синхронизации объединенной энергосистемы Украины с сетью ENTSO-E.

Нефть

В январе-сентябре Украина сократила импорт нефти до 569 тыс. тонн (-25% к аппг), стоимостью 317 млн долл. сообщает Государственная фискальная служба. При этом год назад импортная нефть обошлась Украине примерно в ту же цену — 318 млн долл.

Собственная добыча этого падения не покрывает, следовательно, объяснений возможно два: реальное либо фиктивное падение спроса на топливо. Последнее означает, что производители не выдерживают конкуренции с контрабандными поставщиками нефтепродуктов и вынуждены сокращать производство.

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